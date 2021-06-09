Sadece okşamış

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen ve toplumda infiale yol açan köpeğe tecavüz soruşturması tamamlandı. Belediye parkında dişi sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunurken suçüstü yakalanan 62 yaşındaki zanlı Güneş Deniz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede çalışma izniyle bulunan inşaat işçisi zanlının tutuklu yargılanması talep edildi. Savunma talebe itiraz ederken, tanık kürsüsüne çıkan zamlı, “Köpeğe tecavüz etmedim. Sadece okşadım”iddiasında bulundu.

Duruşmada iddiaları aktaran polis ise zanlının ifadesinde köpeğin cinsel organına parmak attığını ancak tecavüz etmediğini öne sürdüğünü ifade etti.

Polis memuru, olayın 6 Haziran 2021 tarihinde saat 07.10 sıralarında Girne Belediyesine ait Baldöken Otoparkı içerisinde meydana geldiğini hatırlattı.

Soruşturma memuru, görgü tanıklarının polisi araması üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının suçüstü yakalandığını açıkladı.



Sokak köpeğine tecavüz eden zanlının 225 promil alkollü çıktığını kaydeden polis, olayı gören bir tanık olduğunu ve Adli Şube’ye haber verdiğini belirtti.Polis memuru, zanlının ifadesinde köpeğin cinsel organına parmak attığını söylediğini de aktardı. Zanlının 2 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. Polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu, işçi lojmanında kaldığını, tüm ailesinin Türkiye’de olduğunu ifade ederek, bu olgular ışığında tutuklu yargılanmasını talep etti.

Tecavüz iddialarını yalanladı

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı ise tecavüz iddialarının doğru olmadığını öne sürdü. Zanlının kaçmayacağını iddia eden savunma, ona kefil olabilecek iki kişiyi mahkemeye dinletti.

Savunma, zanlıyı da tanık kürsüsüne çıkardı. Söz hakkı verilen zanlı köpeğe tecavüz etmediğini iddia etti.

Zanlı köpeği sadece okşadığını, başka hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü. Teminata bağlanması halinde kaçmayacağını savunan zanlı, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Aktarılan olguları, zanlının beyanlarını değerlendiren mahkeme, tutuklu yargı kararı verdi.

Zanlı 10 günde yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.