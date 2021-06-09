Kaçak yaşıyordu

Suna ERDEN

Gönyeli’deki evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 27 yaşındaki Paschal Chukwuebuka Ireka’nın ölümünün ardından yapılan aramada ele geçirilen yarım gram uyuşturucuyla ilgili tutuklanan

Franklyn Igbozuruika hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ülkeye öğrenci statüsünde gelen ancak uzun süredir kaydını yenilemediği belirtilen zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Ireka’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın süreceği ancak zanlının etki edemeyeceği kaydedildi.



Duruşmada olayı aktaran polis, 2 Haziran 2021 tarihinde Gönyeli’de zanlı Franklyn Igbozuruika’nın ikametgâhında yapılan aramada yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Ölümle ilgili soruşturma sürecek

Polis, zanlının ev arkadaşı olan Paschal Chukwuebuka Ireka’nın 2 Haziran 2021 tarihinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini, ölümünün şüpheli olduğunu belirtti.

Polis, Ireka’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 21 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.