Ekipler zor anlar yaşadı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Cemsa Carting isimli iş yerinin yanında bulunan eski at çiftliğinde dün yangın çıktı.

Yangın kısa sürede 6 dönümlük alana yayıldı.

Hava sıcaklığı dün 34 derece dolaylarında seyrederken, itfaiye ekipleri ile askerler zor koşullarda yangını söndürdü.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmediği, polisin soruşturma başlattığı açıklandı.

Eski ofis de yandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Cemsa Karting isimli iş yerinin doğu kısmında yer alan arazide yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve askerler müdahale etti.

Yangın sonucu, yaklaşık 6 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra, çöp ve molozlar, atıl durumdaki araba lastikleri, tahta parçaları ile Cemsa Karting'e ait içerisinde eski ofis ve ev eşyalarının bulunduğu depo yanarak zarar gördü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.