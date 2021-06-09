Gönyeli’de 200 gram taş kokain

Gönyeli'de dün gerçekleştirilen operasyonda hızlı bir şekilde bağımlılığa neden olan, ayrıca kalp krizi geçirme riskini yükseltmesinin yanında aşırı depresif ruh hali ya da intihar eğilimli davranışlara yol açan taş kokain ele geçildi.



Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda O.N.(E-39) ve B.N. (E-36) tutuklandı.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis, O.N.) ve B.N.’nin üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarındaki sırt çantası içinde yaklaşık 200 gram ağırlığında taş kokain türü uyuşturucu madde buldu ve emare aldı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.