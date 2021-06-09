Sıkıntı çok

Ömer KADİROĞLU

Yerli üretimde önemli bir payı bulunan mobilyacıların, pandemi sürecinde sadece iş değil, aynı zamanda personel kaybına uğradığı belirtildi. Diyalog muhabirine konuşan mobilyacılar “pandemi sürecinde çok sayıda müşteri kaybımız oldu. İşler durunca personelin önemli bir kısmı da ülkeyi terk etti” dedi.

Yasakların kalkması nedeniyle düğün organizasyonlarıyla birlikte yeni yeni siparişlerin başladığını belirten mobilyacılar “şimdi narkozdan çıkmış hasta gibiyiz” diyerek, turizmde gelişme olması halinde, bunun tüm sektörlere olumlu etki yapacağını kaydetti.



Ne dediler…?

Çelebi Türker (Akdeniz Yaylı Yatakları)



“İşlerimiz pandemi dolayısıyla aksıyor. Eleman, malzeme bulmada ve ham maddeye ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Ham maddenin sürekli maliyeti değişiyor. Bu süreçte vatandaşların yaşadığı tedirginlikler de işlerimize yansıyor. Yapmış olduğumuz ürünler elzem ihtiyaçlar olmadığı için durgunluk yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle düğünler de yapılamamıştı. Biz düğünlere de hitap eden bir sektör olduğumuz için buradan da bir kesinti yaşadık. Düğünlerin yapılamaması sürecinde de müşteri kaybı oldu.Umut ederim ki açılımlarla birlikte iyi şeyler olacak. Yavaş yavaş kaybettiklerimizi yerine koyacağımız inancındayım. Şu anda hedefimiz sağlıklı bir şekilde ayakta kalmak ve konumumuzu korumaktır. Bekleyen işlerimizi açılımların ardından yaptık ve bunlarla ayakta durduk ancak ciddi bir durgunluk olduğunu söylemek mümkündür.Ekonominin tekrar düzelmesi için özel sektörün ve üreticinin önünün açılarak hükümet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Üreticinin yaşadığı sıkıntıların hükümet tarafından masaya yatırılması ve sorunların çözülmesi şarttır. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Sadece kendimizi değil bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. İşin temeline inerek sorunu oradan çözmek gerekiyor.”

Mustafa Güler (Mustafa Güler Trading LTD)

“İşlerimiz şu anda bir hastanın narkozdan uyanışı gibi. Ham madde konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Pandeminin ilk başlarından bu güne kadar değişen hiçbir şey olmadı. Yerimizde saydık. Personelin ödenmesi, yatırımların zar zor yapılması gibi durumlarla karşılaştık. 7 personelimiz vardı, 4’ü bırakıp gitti ve geri gelmedi. Şu anda 3 personelimiz var ve mobilya montajlarında dışarıdan destek almak zorunda kalıyoruz. Pandemiden önce yani birinci kapanıştan bu yana pek iş yaptığımız söylenemez. Pandemi öncesindeki durum en azından daha iyiydi. İnşallah o günleri kısa sürede yakalayabiliriz. Gerek yetkililer gerekse vatandaşlar olarak ekonomiyi ayağa kaldırmak için en tepeden en aşağıdaki kişiye kadar çok daha fazla çalışmamız lazım. Ekonominin gelişmesi için turizmin gelişmesi çok önemli. Dürüst ve kimsenin kimseyi kandırmadığı bir ortamın oluşturulması ve birlik içinde devletin de desteği ile çalışmamız gerekiyor. Personel bulmakta yaşadığımız sıkıntıların da devletin desteği ile aşılması gerekiyor. Açılımlar oluyor ve bu şekilde bir seyre devam edersek inşallah kısa sürede işlerimizi toparlayabileceğiz.”