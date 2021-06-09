Görenler şaşırdı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Haspolat çemberinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri yolcu diğeri sürücü iki kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinin kapısı yerinden fırladı.

Kazada yaralanan Gülay Dayı Hacıoğulları (46) ile Mehtap Mercan (25) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çemberde çarpıştılar

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 13.30 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Haspolat çemberi üzerinde meydana geldi.



Haspolat çemberine giriş yapan Gülay Dayı Hacıoğulları yönetimindeki FL 952 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden gelerek, çembere giriş yapan Rassan Bada (E-34) kullanımındaki PV 078 plakalı araç çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle FL 952 plakalı aracın kapısı yerinden çıkarak, yol kenarına uçtu. Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza mahalline akın etti.Kazada yaralanan FL 952 plakalı aracın sürücüsü Gülay Dayı Hacıoğulları ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Mercan (25) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları iyi

Kaza nedeniyle Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda bir süre trafik aksaklığı yaşandı. Polis, araçları yoldan kaldırdıktan sonra trafik akışı yeniden başladı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.