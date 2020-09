Casino İşletmecileri yargıya başvurdu: Hükümet mahkemelik 

Casino İşletmecileri Birliği hükümeti aldığı kararlardan dolayı mahkemeye verdi. Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde casinolarla ilgili alınan kararların diğer sektörlerden ayrı tutulması ve mağduriyetlerin ortaya çıkması başta olmak üzere 3 farklı nedenle hem Anayasa Mahkemesi’nde hem de Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava dosyaladı.

Ayrıca hükümetin Coronavirüs tedbirleri sonrasında casinoları kapatması ve sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlar düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Casino İşletmecileri Birliği, Girne’de House Restauranda basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısında ilk sözü Birlik Başkanı Ahmet Arkın aldı.

Başkan Arkın, sektörün ülkede en yüksek vergi veren ilk 50 kurumun 32 tanesini oluşturduğunu, devlete verilen toplam verginin %40’ını ödediğini, ülkeye gelen yolcuların 550 bin tanesinin biletini satın aldığını; 8 bin 500 kişiye direkt iş olanağı sağladığını; ekonomiye katkısının 700 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

“Başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi”

Birlik Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek de Mart 2020 tarihinden bu yana yaşadıklarını “Başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi” benzetmesi ile anlattı. Sarıçiçek, Çünkü altın yumurtlayan tavuk mezbahaya gönderildi, paketlendi, birilerinin sofrasına geldi ve son yemek sahnesinde olduğu gibi “sektöre ihanetin simgesi” haline geldi” dedi.

Sektörün devlete farklı başlık ve kalemler altında birçok vergi ve harç ödediğini anımsatan Sarıçiçek, bunlardan birinin “İmtiyaz Ücreti” olduğunu ve her yıl her casino için ortalama “700 bin Euro” olarak ödenen “Ruhsat Harçları” olduğunu belirtti. Yasa gereği bu ücretin, Maliye Bakanlığı’na dört eşit taksitte ödendiğini söyleyen Sarıçiçek, şöyle devam etti:

“25 Aralık’ta ödenen ilk taksitle beraber, bu ücretin tamamının ödeneceği garanti altına alınarak, henüz çalışma yılı takvimi başlamadan, harç miktarının tamamı kadar miktarda “Banka Teminat Mektubu” Maliyeye ayrıca peşin olarak verilir. Üyelerimiz, her yıl olduğu gibi 2019 yılı Aralık ayında da İmtiyaz Ücretlerinin ilk taksitini peşin olarak ödemişler, toplam harç miktarı karşılığı banka teminat mektuplarını Maliyeye teslim etmişler ve bir sonraki ödeme için 25 Mart 2020 tarihini beklerken, Bakanlar Kurulu 13 Mart 2020 tarihinde aldığı bir kararla tüm Şans Oyunu Salonlarını (Casino) kapattı. Yasa Gücünde Kararname ile kapatılan tüm sektörlere devlet, vergi ve harç ödemelerinde muafiyet ve/veya taksitlendirme ve/veya başka destekler sunarken, kapatılan sektörlerin çalışanlarına yönelik aldıkları çeşitli destek kararları da açıklandı.

Bu kararlarda tek bir istisna vardı, o da Şans Oyunları sektörü idi. Hükümet aldığı kararda açık olmasına karar verdiği Bankacılık ve yine açık olmasına karar verdiği GSM sektörünü vergi, teşvik ve desteklerinin kapsamı dışında bırakırken, kapatılmasına karar verdiği Şans Oyunları sektörünü de açık olan Bankacılık ve GSM operatörleri gibi tüm muafiyetlerin dışında bıraktı. Yani hükümet bize “Biz seni kapatıyoruz, gelirin olmayacak ancak vergini ve harçlarını ödemeye devam edeceksin” dedi. Hükümet bununla da kalmayarak çalışanlarımızı da “Siz bu sektörde neden çalışıyorsunuz, size destek yok dercesine” ötekileştirdi, yıllarca ödedikleri paye ve Sosyal Sigortalar primlerini yok saydı, “hor gördü.”

Günah keçisi olduk

Birlik Koordinatörü Sarıçiçek, hükümetin bununla da kalmadığını belirterek, basına doğru olmayan beyanatlarla kamuoyunu sektörün aleyhine yönlendirmeye çalıştığını savundu. Sarıçiçek, şunları söyledi:

“Bunun ilk örneğini 28 Mart 2020 tarihinde Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu vermiştir. Sayın Bakan bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, “Kumarhaneler imtiyaz ücretlerini bile yatırmadılar” ifadesini kullanarak halkımızı yanıltma yolunu seçmiştir. Tabi bu beyanat üzerine özellikle sosyal medya üzerinden sektörümüze saldırılar başlamıştı. Hâlbuki o güne kadar ödenmesi gerekli tüm vergiler ödenmiş, kapanma tarihinden sonra ise gerek kendisiyle gerekse Başbakanla olan görüşmelerimiz devam etmekteydi.Bir tek söylemedikleri “Covid-19 virüsüne Şans Oyunları sektörünün sebep olduğudur.” Bunu da ne zaman söyleyecekler merak ediyoruz.”

Özersay da eleştirildi



Amcaoğlu’nun dışında Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın demeçlerini de eleştiren Sarıçiçek, şöyle konuştu:“Hukukçu Başbakan Yardımcısı, kapattığı sektörün kar marjlarının yüksek olduğu gibi bir savla ortaya çıkıp, çalışanlarımızı da bu gerekçe ile ödemediklerini ve bizimle hep kavga ettiklerini kendi ifadesi ile ifşa etmiştir. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumun nedenleri de Sayın Başbakan Yardımcısının sorumluluğundadır artık.Hiç kimsenin sektörleri yüksek kar/düşük kar diye ayırma hakkı yoktur. Böyle bir kriter olamaz. Hiç kimse anayasanın eşitlik ilkesini kendi koydukları sübjektif kriterlerle bozamaz.”

Yasaya aykırılıklar mahkemelere taşındı

Casinocuklar Birliği’nin gelinen noktada yaşanılan haksızlıklara, yargı yoluyla karşı durmaya çalıştığını anlatan Sarıçiçek, adaletin tecellisi için üç ayrı dava açtıklarını belirtererek şöyle dedi:

“Bakanlar Kurulunun 31/2009 sayılı "şans oyunları yasasına" aykırı olarak iki özel şirkete "Şans Oyunu Salonu Ön İzni" vermesi nedeniyle, verilen izinlerin iptali için "Yüksek İdare Mahkemesine", KKTC Bakanlar Kurulu’nun, 12 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "Faaliyeti Durdurulan" sektör çalışanlarına yapılan "İstihdam Destek Ödemesinden" önce Şans Oyunu Salonu Sektörü (Casino) çalışanlarını kapsam dışında tutmuş, 17 Nisan 2020 tarihli kararla ise bunu değiştirerek "İşverene Bazı Şartlar" getirmiş, personele yapılacak ödeme rakamlarını ise neredeyse yarıya düşürerek Şans Oyunu Salonu sektörü çalışanlarının diğer sektörlerden ayrı tutularak adil olmayan bir uygulamaya imza atmıştır. Bu kararın iptal edilmesi ve/veya tadil edilmesi için "Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.”



Turhan: Ercan neden kapatıldı?

Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan da bir konuşma yaptı. Turhan şunları söyledi:

“Sağlık en başta olmazsa olmazımız ama istatistiklere bir baktığımızda Temmuz-Ağustos aylarında hava yolu ile 30 bin kişi geliyor. Bu kadar insanın içinde Coronavirüsü taşıyan kişi sayısı sadece 16 olarak tespit edildi. Misafir gelirken 72 saat önceden yapılan PCR testi yanında Ercan Havaalanında da PCR yaptırtıyor. Biz turizmciler misafirleri özel koridorda izole edip ve orada güvenlik ekibiyle bekletip odasından çıkmasına izin vermeyerek ikinci testinin çıkmasını bekliyorduk. Eğer test pozitif ise Sağlık Bakanlığı ile koordineli izole bir şekilde bu kişileri hastaneye yine izole bir şekilde naklediyorduk. Ama üzülerek söylüyorum, içinde bulunduğumuz seçim atmosferi ve populist yaklaşımlar hava yolu ile turistik amaç için gelenlerin virüs getirdiğine inanılıyor. Bu kesinlikle doğru değildir. Ercan’da alınan kapatma kararına taraftar değilim ama aynı kararın güney kapılarında neden alınmadığını sorgulamak istiyorum.”

Hedef gösterildik

Gecede son sözü 16 yıldır sektörde çalışan Demet Çalışkan isimli bir personel aldı. “Biz turizm çalışanları olarak; çatladık, yıprandık ve kırılmak üzereyiz” diyen Çalışkan, özellikle pandemi döneminde, turizm çalışanlarına yönelik oluşturulan negatif algı neticesinde, toplumun tüm öfkesinin bilinçli olarak bu sektörde çalışanlar üzerine kanalize edildiğini belirtti. Çalışkan şöyle devam etti:

“Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı olağanüstü bu pandemi döneminde,

hedef olarak gösterilmek biz turizm emekçilerini derinden sarsmış, yaralamıştır. Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde biz isterdik ki; ötekileştirilmeden, farklılaştırılmadan, adil bir şekilde birbirimize destek olalım, bu zor süreç ile mücadele edelim.”