Devlet Hastanesinin giriş ve danışma kısmı yenilendi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinin giriş ve danışma kısmı, hayırsever iş insanı Demet Şahin tarafından yenilendi.

Verilen bilgiye göre, Şahin’e hastaneye katkıları nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim eden Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne yapılan en geniş vizyonlu yardımlardan biri olduğuna dikkat çekti.



Sağlık Bakanı Pilli de, sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğini vurgulayarak, ülkenin dört bir yanından halkın gelenlerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde sağlık hizmeti aldığını belirtti.Hastanede bir ay süren yenileme projesi kapsamında, giriş kısmı hijyen kuralları çerçevesinde modern bir bakış açısıyla yeniden dizayn edildi. Bu çerçevede zemin antibakteriyel malzemeyle kaplandı. Danışma bölümü halkın rahatlıkla hizmet alabilmesi için komple yenilenirken, çalışanların daha sağlıklı ve iyi hizmet verebileceği şekilde tasarlandı.