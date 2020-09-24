‘Maraş için önlem alın’

Yemekte kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılmasına dair ileri sürülen “Türk tehditleri” ile Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Neofitu’nun yemeğin ardından basına yaptığı açıklamada, partinin Maraş konusuyla ilgili bilgilendirmeyi sürdürdüğünü söylediğini iletti.
Açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin büyükelçileri aracılığıyla mesajlar gönderilmesinin önemli olduğunu savunan Neofitu, “İşgal birliklerinin Maraş’ın kolonize edilmesine dair herhangi bir yasadışı eyleminin, BM Genel Sekreterinin, işgal bölgelerindeki seçimlerin ardından beş taraflı bir konferans toplanması niyetiyle birlikte, diyaloğun yeniden başlaması için ilan ettiği yeni çabaya mayın döşediği” iddiasında bulundu.
Neofitu “BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun tüm kararlarının belirlediği üzere, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için, diyaloğun yeniden başlamasına odaklanmış olduklarını” sözlerine ekledi.
Yemekte kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılmasına dair ileri sürülen “Türk tehditleri” ile Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Neofitu’nun yemeğin ardından basına yaptığı açıklamada, partinin Maraş konusuyla ilgili bilgilendirmeyi sürdürdüğünü söylediğini iletti.
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YORUMLAR
ne onlemi daha sirada tum kibris ve ege adalari var ne oldu macaroñiden is cikmadi mi burayi gariban libya cezayir suriye irak mi zannettiniz