Halkın güveni arttı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti.

Verilen bilgiye göre; Dizdarlı, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, kurumun son altı aylık raporunu sundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi görevini yapan kişinin, kimliği, kişiliği, tarafsızlığı, bağımsızlığı ve görev anlayışının çok önemli olduğunu belirtti.

Akıncı, bu dönemin, geçmişe kıyasla halkın güvenerek, Yüksek Yönetim Denetçisine en fazla başvuruda bulunduğu dönem olduğunu kaydetti ve bunun da yapılan görevlendirmenin ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın göreve geldiği andan itibaren çok başarılı hizmetler sunduğuna işaret etti.

Yüksek Kamu Yönetimi Denetçisi olarak da adlandırılan Ombudsman’ın çok önemli bir makam ve demokrasiler açısından “olmazsa olmaz” denilen bir kurum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:



“Ancak orada bulunan kişinin kimliği, kişiliği, tarafsızlığı, bağımsızlığı, görev anlayışı çok önemli. Bu dönem, öyle inanıyorum ki, geçmişe de bakıp kıyaslama yaptığımda, halkımızın güvenerek en fazla başvuruda bulunduğu dönem oldu. Birçok konuda da bu oluyor diye görüyorum raporlarda, o da ayrıca sevindirici bir gelişme oluyor.”

Dizdarlı: Pandemi hak ihlallerine gerekçe olamaz

Ombudsman Emine Dizdarlı da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ederek, Ocak- Haziran 2020 dönemine Coronavirüsün damga vurduğunu kaydetti. 15 Mayıs’ta başladıkları işlerine, yeni tedbirler alarak ve yeni normale alışarak, vatandaşa hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Dizdarlı, randevuların ve yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini ancak önceliğin hijyen ve maske kuralına uymak zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Dizdarlı, başvurularda sağlık alanında, şikayetlerin ana konusuna göre artmaya başladığını, gelecek altı ayda sağlığın ön planda olacağını, gereken sorumluğu taşıyacaklarını söyledi.

Toplu taşımacıları dinledi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Yapılan açıklamaya göre; Menteş Aytaç, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Haziran 2020’de kurulan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kamu taşımacılığında yeni olan birliğe, faaliyetlerinde başarılar diledi.