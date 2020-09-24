Büyük destek

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında salgına karşı yapılan ortak mücadele ele alındı, Lefkoşa’da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi’yle ilgili gelişmeler değerlendirildi, sağlık alanında yapılması planlanan yeni projeler üzerinde duruldu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başbakan Tatar’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sağlık sisteminin daha da güçlenmesi için üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini söyledi. Koca, “Bilgi ve ilaç paylaşımı, talep edilmesi halinde hekim gönderme için gayretlerimiz sürecektir” dedi.



Acil Durum Hastanesi’nin yapımının sürdüğüne işaret eden Koca, hastanenin her türlü acil yardım için planlanmakta olduğunu söyledi.Başbakan Ersin Tatar da, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya destek ve iş birlikleri için teşekkür etti.Gerek pandemi, gerekse acil durum hastanesi sürecinde yapılanların TC-KKTC arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Tatar, Türkiye’nin sağlık yanında, ekonomik ve diplomatik desteğinin KKTC’nin güçlenerek varlığını devam ettirmesi ve dünyada hak ettiği yeri devlet olarak alabilmesi için son derece önemli olduğunu belirtti.