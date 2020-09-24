Yol haritası hazır

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, Kıbrıs’ta bulunacak çözümün siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olacağı görüşünü bildirdi.

Erhürman, “Siyasi eşitliğin olmadığı bir federasyona evet demeyeceğini” kaydetti ve “Doğrusu budur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir vizyona ve stratejiye ihtiyaç olduğunu söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın da artık eskisi gibi olmaması gerektiğine inandığını vurguladı.



Cumhurbaşkanlığı makamının Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendiğine vurgu yapan Erhürman şunları kaydetti:“Cumhurbaşkanlığı makamı bizim dışarıya açılan tek siyasi penceremizdir. Müzakerecidir, bunun yanında bütün dışarıyla ilişkileri kurabilecek tek makamdır. Biz bir taraftan müzakere ederken, bir taraftan da halkımızı dışarıya açma yükümlülüğü altındayız. İnsanlara ‘üretin’ derken, insanlara ürettiklerini satabilecekleri dış dünya ilişkilerini kurabilmek zorundayız. Sporcularımıza ‘çok çalışın kendinizi geliştirin’ derken, onların yurt dışında müsabakalara katılabilecekleri olanakları yaratmak zorundayız.”

“İstikrarlı tek makam”

Ülkenin koşullarından dolayı, istikrarlı tek makamın Cumhurbaşkanlığı olduğunu da söyleyen Erhürman, kısa ömürlü hükümetlerle orta ve uzun vadeli projeleri hayata geçirmenin imkânsız olduğunu anımsattı, Cumhurbaşkanlığı’nın iç konularda da topluma liderlik etmesi gerektiğini vurguladı. Asıl meselenin seçimin hemen ardından, 19 Ekim’de başlayacağını söyleyen Erhürman, sağlıkta, ekonomide, turizm ve yükseköğrenimde ciddi hasarlar oluştuğunu, Doğu Akdeniz’in fokur fokur kaynadığını, içeride ve dışarıda çok yoğun bir dönem yaşanacağını kaydetti.

“Eş zamanlı çalışmalar”

Müzakere süreçlerinde çok zaman kaybedildiğini söyleyen Erhürman, “Tekrardan zaman kaybedeceğimiz bir noktaya gelmeyi istemem. O yüzden beşli konferansa çalışmaya başladığım gün, Kapalı Maraş’ın uluslararası hukuka uygun olarak açılması için de Doğrudan Ticaret Tüzüğü için de çalışmaya başlayacağım gündür. Doğrusu budur. O yüzden geniş kadrolara ihtiyacımız vardır. Bu kadroları biz kurarız” ifadesini kullandı.