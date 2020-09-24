‘Kısıtlamalar kaldırıldı’

Ekonomik Örgütler Platformu, Avrupa Birliği nezdindeki girişimlerinin sonuç verdiğini ve Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilgili kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Rum tarafının, Şubat ayında KKTC’ye geçişlere önemli kısıtlamalara getirdiğini, AB üyesi ülkelerin yurttaşlarını da kısıtlamaya yöneldiğini belirten Ticaret Odası, Sanayi Odası, Otelciler Birliği ve Müteahhitleri Birliği’nin oluşturduğunu Ekonomik Örgütler Platformu, şu açıklamayı yaptı:



“Avrupa Birliği yetkilileri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na gönderdikleri yazıda, pandemi süreci başında Kıbrıs Rum tarafınca uygulamaya konulan kısıtlamaların kaldırıldığını ve Yeşil Hat geçişlerinin eski duruma getirildiğini duyurdu.Avrupa Birliği yetkilileri, AB Komisyonu’nun görevinin Yeşilhat Tüzüğü’nün doğru şekilde uygulanması olduğunu vurguladı, bu görevin yerine getirilmesine katkı koyan Kıbrıslı Türk iş örgütlerine teşekkür etti.”