İstifa edin

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun malı olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yönetenler eliyle bilinçli bir şeklide milyonlarca TL’lik zarara uğratıldığını savunarak, başta ilgili bakan ve Yönetim Kurulu olmak üzere hükümetin bir bütün olarak bundan sorumlu olduğunu iddia etti.

KIB - TEK’i zarara uğratmaya kimsenin hak ve yetkisi olmadığını belirten Özyiğit, “KIB-TEK’i zarara uğratanlar istifa etmelidir” dedi.

Özyiğit, yazılı açıklamasında Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü ve bazı yönetim kurulu üyelerinin, KIB-TEK'e söz vermesine rağmen yatırım yapmaktan kaçınarak özele bağımlılığa zemin hazırlamaya çalıştığını savundu. Diğer yandan da milyonlarca TL borcu olan imtiyazlı kişilerin elektriklerini kesmediklerini ifade eden Özyiğit, bizzat bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından, kurum içindeki siyasi baskılar nedeniyle yüz milyonlarca liralık zarar meydana geldiği ve elektrik kesme ya da bağlama işlemlerinin suiistimal edildiği gerekçesiyle Sayıştay ile Ombudsman'a şikayette bulunulmasının da olayın vahametinin göstergesi olduğunu öne sürdü.



Temiz enerji sağlayan ve sürdürülebilir yapıya kavuşmanın yolunun, 4’lü hükümet döneminde KIB-TEK yönetiminin ortaya koyduğu enerji yatırım stratejisine uygun hareket etmek olduğunu kaydeden Özyiğit, Bakan Taçoy’un da EL-SEN ile imzaladığı ve yatırımı öngören protokole uymadığını, Yönetim Kurulu’nda bu yönde alınan kararları Bakanlar Kuruluna sunmadığını savundu.“İşin özü ve gerçeği, ortada bir hükümet olmadığıdır” diyen Özyiğit, hükümetin bir kanadının ortağının temsilcileri olmadan karar aldığını, protokole uymadığını, diğer ortağın ise ‘karşıyım’ demesine rağmen ortaklığa devam ederek, alınan kararları hem onadığını hem de hükümetin devamına olanak sağladığını iddia etti.“KIB-TEK toplumun malıdır öyle de kalacaktır” diyen Özyiğit, bu yönde mücadele veren EL-SEN’in yanında durmaya devam edeceklerini vurguladı.