Boşa zaman kaybı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş katıldığı bir televizyon programında, görüşme masasında “çözüme mahkumuz” anlayışla hareket edildiği sürece Rum Yönetimi’nin paylaşıma yanaşmamayı sürdüreceğini söyledi.

Denktaş, Türkiye’nin “federasyon görüşmem” söylemleriyle ilgili ise “Dünyayı karşımıza alacak, söylemler yerine, federasyon görüşmeyeceğimizi konuşarak anlatmalıyız” dedi.

Programda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 5’li konferans çağrısının ardından yapılan açıklamaları değerlendiren Denktaş, 50 yıldır tartışılan bu mevzuyu daha da tartışmaya gerek kalmadığını gördüklerini dile getirdi.

Federasyon konusundaki görüşlerin önce Rum tarafına kabul ettirilmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, “Güneyin ortaya attığı alt yönetim algısı, bizi Kıbrıs sorununda muhatap olmaktan çıkarıyor” dedi.



Alt yönetim algısını ortadan kaldıracak bir süreç gerektiğini kaydeden Denktaş, “Tüm yapılan son girişimler, Güney Kıbrıs ile Türkiye’nin karşılıklı bir araya gelmesi yönünde. Güneye muhatabın biz olduğunu hatırlatmak gerekmektedir” diye konuştu.Crans Montana’dan dönüşte uçakta “14 Şubat belgesinin altına attığım imza artık geçerli değildir” diye açıklamayı ilk kendisinin yaptığını ifade eden Denktaş, “Bütün bunları, kabul edilmeyen önerilerimizi bilerek masaya oturmalıyız. Sloganların arkasına saklanmamalıyız. Sloganlar ile bu işler olmuyor. Yapamayacağımız şeyleri vatandaşa anlatmak yerine alt yönetim algısını ortadan kaldırmalıyız. Bunu ortadan kaldıracak bir süreç gerekmektedir” diye konuştu.

“30 yıllık siyasi geçmişim var”

30 yıllık bir siyasi geçmişi olduğunu, bu yıllar içerisinde çok sesliliğin yok olduğu, yasaklı partilerin bulunduğu, evlerinde telsiz telefonun bulunması halinde 6 ay hapis cezası aldıkları, bir tek BRT’nin olduğu, muhaliflerin sesinin kısıldığı bir dönemden geçtiklerini anımsatan Denktaş, şöyle konuştu:

“Ben siyasete 1986 yılında, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ni arkadaşlarımla birlikte kurarak ısınmaya başladım. Abimin vefatından sonra, ciddi tartışmalar yaşadığımız ancak dönemin en güçlü gençlik örgütünü oluşturduğumuz, çok organize bir hazırlık dönemi geçirdim. Siyasete girdikten sonra yeniliğe açık oldum ve aldığım görevi başarmak için o göreve odaklandım.1990’dan sonra Meclise giren birçok milletvekili, rahmetli Vehbi Zeki Serter’i örnek aldı. Düğün, sünnet, cenaze gibi merasimlere gitmek onlar için yeterliydi. Ben yapamadım bunu, üstlendiğim bir görev varsa onu yapabilmek için odama kapanıp çalışmayı tercih ettim.”

