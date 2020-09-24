65 yaş ve üzerine 28 bin maske dağıtılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) kardeş belediyesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Covid-19’la mücadele amaçlı Lefkoşa’ya gönderilen maskeler ilk olarak belediyenin Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarına dağıtılıyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 2 bin 800 üyeye dağıtılmak üzere hazırlanan 10 maskeden oluşan paketler LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından dağıtılmaya başlandı.

Covid-19 tedbirleri alınarak ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen dağıtımlarda her üyeye 10 maskelik paket takdim edilirken üyelere üzerinde belediyeyle iletişim numaraları (Alo 185 veya 60 85 284)da bulunan bir kart takdim edildi.



Açıklamada, Ankara’dan Lefkoşa’ya 250 bin maske ve 5 bin adet 1 lt.’lik el dezenfektanı gönderildiği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş belediye LTB’ye Covid-19’la mücadele amaçlı gönderildiği, dezenfekte malzemesi ve maskelerin de 3 Eylül tarihinde teslim alındığı anımsatıldı.Her iki belediyenin, yakın dayanışması ve kardeş şehir diplomasisi sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla başkent Lefkoşa’nın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 250 bin maske ve 5 bin adet 1 litrelik el dezenfektanı LTB kullanımı için gönderilmişti.