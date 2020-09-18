Cebinde sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki akşam devriye görevi yapan polis ekipleri Kyle Lusanda Gilbert’in hareketlerinden şüphelenerek üzerinde arama yapmak istedi. Zanlı polisi görünce uyuşturucu maddeyi atmaya çalışsa da başarılı olamadı.



Polis, yaptığı aramada zanlının cebinde 2 adet sarma sigara ile yarım gram hintkeneviri buldu.Zanlı Gilbert “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile ilgili dün mahkemeye çıkarıldı.Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Yusuf Karaoğulları, zanlı Kyle Lusanda Gilbert’in, 17 Eylül 2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde yolda yürürken devriye gezen polis ekiplerini görmesi üzerine cebinde bulunan uyuşturuculu sarma sigara ile yarım gram hintkenevirini yere atmaya çalıştığı sırada tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı. Akabinde zanlının üzerine arama yapıldığını belirten Karaoğulları, cebinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduğunu kaydetti. Karaoğulları, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.