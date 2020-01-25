Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 8’inci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 8’inci hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 8’inci hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:
Çeyrek altın:
1) Kemal Kırıktaş/ Lefkoşa
2) Tamer Aydınoğlu/ Lefkoşa
3) Osman Seracı/ Geçitkale
4) Halil Elçi/ Mağusa
5) Doğan Degin/ Güzelyurt
Fanlı soba:
1) Leyla Aknur/ Balıkesir
2) Osman Serdengeçti/ Akdogan
3) Ahmet Erment/ Lefkoşa
4) Ziynet Karınca/ Lefkoşa5) Mustafa Kemal Akyön/ Lefkoşa
Ütü:
1) Servin Akandere/ Akıncılar
2) Melek Erbildim/ Lefkoşa
3) Özlem Behlül/ Lefkoşa
4) Çetin Tumay/ İskele
5) İbrahim Kıbrıslı/ Lefkoşa
Tost makinesi:
1) Hatice Hacı/ Lefkoşa
2) Hasan Miralay/ Lefkoşa
3) Mehmet Songil/ Yedikonuk
4) Muzaffer Kadiroğulları/ Alsancak
5) Raziye Balcı/ Mağusa