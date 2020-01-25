Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 8’inci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 8’inci hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 8’inci hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1) Kemal Kırıktaş/ Lefkoşa

2) Tamer Aydınoğlu/ Lefkoşa

3) Osman Seracı/ Geçitkale

4) Halil Elçi/ Mağusa

5) Doğan Degin/ Güzelyurt

Fanlı soba:

1) Leyla Aknur/ Balıkesir

2) Osman Serdengeçti/ Akdogan

3) Ahmet Erment/ Lefkoşa

4) Ziynet Karınca/ Lefkoşa5) Mustafa Kemal Akyön/ Lefkoşa

Ütü:

1) Servin Akandere/ Akıncılar

2) Melek Erbildim/ Lefkoşa

3) Özlem Behlül/ Lefkoşa

4) Çetin Tumay/ İskele

5) İbrahim Kıbrıslı/ Lefkoşa

Tost makinesi:

1) Hatice Hacı/ Lefkoşa

2) Hasan Miralay/ Lefkoşa

3) Mehmet Songil/ Yedikonuk

4) Muzaffer Kadiroğulları/ Alsancak

5) Raziye Balcı/ Mağusa

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2020, 12:23