Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 8’inci hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 8’inci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı ‘Kış Kampanyasında 8’inci hafta çekilişi yapıldı. 
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 8’inci hafta talihlileri şu şekilde açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:
1) Kemal Kırıktaş/ Lefkoşa
2) Tamer Aydınoğlu/ Lefkoşa
3) Osman Seracı/ Geçitkale
4) Halil Elçi/ Mağusa
5) Doğan Degin/ Güzelyurt

Fanlı soba: 
1) Leyla Aknur/ Balıkesir
2) Osman Serdengeçti/ Akdogan
3) Ahmet Erment/ Lefkoşa 
4) Ziynet Karınca/ Lefkoşa5) Mustafa Kemal Akyön/ Lefkoşa

Ütü:
1) Servin Akandere/ Akıncılar
2) Melek Erbildim/ Lefkoşa
3) Özlem Behlül/ Lefkoşa
4) Çetin Tumay/ İskele
5) İbrahim Kıbrıslı/ Lefkoşa

Tost makinesi:
1) Hatice Hacı/ Lefkoşa
2) Hasan Miralay/ Lefkoşa
3) Mehmet Songil/ Yedikonuk
4) Muzaffer Kadiroğulları/ Alsancak
5) Raziye Balcı/ Mağusa

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2020, 12:23
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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