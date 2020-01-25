Bugün doğum günü

Suna ERDEN

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde darp suçundan yargılanarak geçtiğimiz Kasım ayında 2 yıl hapse mahkûm edilen iş insanı Bulut Akacan hakkındaki ‘yasa dışı sanal bet’le ilgili dava süreci devam ediyor.

Girne’de 9 Ağustos 2019 tarihinde FEO Elegan isimli apartmana düzenlenen operasyon sonucu tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Akacan ile tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Âdemoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih belirlendi. İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 31 Ocak 2019 tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

Bulut Akacan bugün ilk defa doğum gününü ailesinden uzak geçirecek.