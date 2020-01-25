Üzüntümüz büyük

Elazığ Sivrice'de dün saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu Elazığ ve Malatya’da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Deprem sonrası büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.

Elazığ'da depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere yardım etmek amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

Deprem Elazığ’ın çevre illeri Malatya, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Tunceli dahil birçok ilde hissedildi. Çevre illerin yanı sıra Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail'de de hissedildi.

Elazığ ve Malatya’da depremden dolayı vatandaş geceyi güvenli yerlerde veya sokaklarda geçirdi.

Gazetemiz yayına hazırlandığında ölü sayısının 18’in üzerinde, yaralı sayısının ise 550’nin üzerinde olduğu belirtildi.

Ölü ve yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği kaydedildi.

Erdoğan: Çalışmaları takip ediyorum

Bu arada Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Soylu: Ekiplerimiz harekete geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Bunu seviye 3 olarak belirledik. Seviye belirlendiği andan itibaren de bütün ekiplerimiz harekete geçtiler. Türkiye acil müdahale planı bize ne diyorsa biz aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2020, 12:27