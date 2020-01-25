Merit Royal & Premium Otel, çalışanlarına kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim programı hazırladı

KKTC turizm sektöründe kendini sürekli yenileyerek geliştiren Merit Royal & Premium Otel, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla özel bir hizmet içi eğitim programı hazırladı.

Ocak ayında başlayan eğitim programı Mart ayı sonuna kadar sürecek. Eğitimler kapsamında, tüm departmanlar, iş tanımlarına uygun olarak “İş & Sosyal Güvenlik”, “Ekip Ruhu & Takım Çalışması”, “Kurumsal Aidiyet”, “Stresle Başa Çıkma Yöntemleri”, “Problem Çözme”, “Misafir İlişkileri Yönetimi & Misafir Memnuniyeti”, “Kurumsal İletişim & Motivasyon”, “Liderlik & Takım Çalışması” başlıkları altında pek çok farklı programa katılacak.

Tüm personelin küçük interaktif gruplar şeklinde katıldığı eğitim programlarının içeriği, personelin kişisel gelişimine, ayrıca Otelin fark yaratan hizmet kalitesine ve misafir memnuniyetine katkı sağlayacak şekilde hazırlandı.

Hazırlanan teorik ve uygulamalı eğitim programı ile Merit Royal & Premium Otel çalışanlarının mesleki gelişimlerine ve kariyer planlamalarına, hizmetlerin nitelik ve niceliğinin iyileştirilmesine odaklanıldı. Eğitime katılan personel, gerek misafirlerle gerekse sosyal çevrelerinde etkin ve doğru iletişim kurmayı, misafirin otelden beklentilerini en yüksek seviyede karşılamayı teorik ve pratik olarak öğrenirken program sonrasında alacağı katılım sertifikası ile de özgeçmişlerinde fark yaratacak.

Kutluba: Başarının anahtarı takım çalışması

Merit Royal & Premium Otel Genel Müdürü Aybars Kutluba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Merit Royal & Premium Otel’in sektördeki başarısının temelinde mesleki anlamda donanımlı, işinin uzmanı ve takım çalışmasını iyi bilen personel kadrosunun olduğunu belirtti. Personel memnuniyetine ve personelin kurumsal aidiyetine en az misafir memnuniyeti kadar önem verdiklerini, bu sebeple de çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine yatırım yapmaktan kaçınmadıklarını ifade eden Aybars Kutluba, hizmet içi eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanacağını da kaydetti.