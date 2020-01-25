Kardana’nın durumu iyi

Lefkoşa'da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden yürürken Mehmet Hüseyin Tomak (23), yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Feriha Kardana’nın (70) hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattığı belirtildi.

Kardana’ın tedavisi sürerken, kazaya neden olan sürücü Tokmak dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 15 Ocak saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada zanlının yönetimindeki RH 132 plakalı araç ile hastane önündeki yaya geçidinde yürüyen Feriha Kardana’ya çarptığını söyledi. Polis, zanlının süratli, dikkatsiz ve tehlikeli sürüş yaptığını ifade etti.

Polis memuru, trafik kazasında ağır yaralanan Feriha Kardana’nın birçok ameliyat geçirdiğini, şu anda hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattığını belirtti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 7 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve zanlının 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



