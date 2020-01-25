LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesinin fotoğraf sergisi beğeni topladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından “Yaşama Dair” temalı karma fotoğraf sergisi düzenlendi.

İletişim Bilimleri Fakültesi’nde sergilenen fotoğraflar, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerinin bir dönem boyunca çektikleri fotoğraflar arasından seçildi. Toplam 90 adet fotoğrafın sergilendiği Yaşama Dair fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Sergiyi düzenleyen Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara gerek çektikleri fotoğraflarla katılım gösteren öğrencilerin gerekse sergiyi gezen fotoğraf severlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.