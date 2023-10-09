Kıbrıs Türk basınına uzun yıllar hizmet veren, BRT’den emekli olduktan sonra Ticaret Odası’nda basın danışmanlığı yapan Sami Taşarkan, 79 yaşında sevenlerine veda etti.
Gazeteciler Cemiyeti’nde bir süre yönetim kurulu üyeliği de yapan Sami Taşarkan’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camisinde kılınacak öğle namazını müteakip, Lefkoşa mezarlığında defnedilecek.
Sami Taşarkan, Gazimağusa Devlet Hastanesi eski baş doktorlarından Kadri Taşarkan’ın kardeşiydi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Sami Taşarkan’ın ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirirken, hizmetlerinin unutulmayacağını söyledi.