Soruşturma başlatıldı

Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde uyuşturucuyla yakalanan Mohammad Yusuf Halimi ile Faiz Rahman Chamkanai dün mahkemeye çıkarıldı. Afganistan uyruklu her iki zanlının da üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis, 7 Ekim 2023 tarihinde saat 22.20 sıralarında Gemikonağı’nda gerçekleştirilen trafik ve asayiş kontrolü esnasında Mohammad Yusuf Halimi'nın kullanımında bulunan ZNG 624 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, araçta yolcu olarak bulunan Faiz Rahman Chamkanai’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında, alüminyum folyo ve kağıt peçete içerisinde hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri olduğuna inanılan tütün ile karıştırılmış bir adet içime hazır sigara bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, aracın bagaj kısmında ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü de bulunduğunu belirtti.

Polis, her iki zanlının suçüstü tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.