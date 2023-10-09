Rekor üstüne rekor

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, önceki geceden dün sabah saatlerine kadar, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 9 bin 31 araç sürücüsü kontrol edildi; çeşitli suçlardan dolayı bin 621 sürücüye ceza yazıldı, 215 araç da trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 14 kişi tespit edildi.

Trafikte gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 455 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 165’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 54’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 469 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 86 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 2 bin 200 sürücü kontrol edildi

Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüplerinde yapılan kontrollerde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklandı.

Trafikteki denetlemelerde de 2 bin 200 araç sürücüsü kontrol edildi, 80’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 60’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanma suçu olmak üzere 405 araç sürücüsü rapor edildi, 12 araç ise trafikten men edildi.

Girne ve Güzelyurt’ta kaçaklar da yakalandı

Girne’de de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlarda yapılan kontrollerde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklandı.

Trafikteki denetimlerde de 3 bin 378 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 154’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 97’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, 4’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak üzere olmak üzere toplam 563 araç sürücüsü rapor edildi, 101 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Trafikte ise 348 araç sürücüsü kontrol edildi, 2’si sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 2’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak üzere olmak üzere, toplam 54 araç sürücüsü rapor edildi, 6 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de ekipler her yere baktı

İskele’de eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafikte gerçekleştirilen denetimlerde 650 araç sürücüsü kontrol edildi, 74’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 13’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanma suçu olmak üzere, toplam 130 araç sürücüsü rapor edildi, bir sürücü tutuklandı, 10 araç ise trafikten men edildi.

