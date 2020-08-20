Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 2021’e ertelendi

‘Günkut Ajans’ direktörü Bülent Günkut, Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nın bu yıl yapılmayacağını açıkladı.

Toplum sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Günkut, “Ülkemiz ve dünyada yaşanılan pandemi sürecinde, “Miss Kuzey Kıbrıs” organizasyonunun gerçekleşmesi bizler için seçenek dahi olamazdı” dedi.

Günkut şöyle devam etti:

“Güzellikleri yaşa ve yaşat” misyonumuza bağlı kalarak hiç bir adayımızın, çözüm ortaklarımızın, değerli ailelerin, gala gecesine katılacak davetlilerimizin sağlığını riske atmamak adına Covid-19 mücadelesinde, hem bireysel hem de toplumsal sorumluluğun bilinciyle bizler için güvenlik ve sağlık her şeyden önemli olduğundan Günkut Ajans Organizasyon Komitesi olarak, 34. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması’nı “sağlık yılı” olmasını temenni ettiğimiz 2021 yılındaki finale erteledik. Bu arada “Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” çağrımızla; KKTC Kimlik Kartı sahibi, 1997 – 2003 doğumlu adayların başvuruları başlamıştır. Çağdaş, sportif, kültürlü, 18- 24 yaş aralığında adaylar 2021 yılı finali için başvurularını www.gunkutajans.com sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.”