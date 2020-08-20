Eylem planı hazır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Güney Kıbrıs’a giderek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmeler Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Borrell Listesini Bekliyorlar – Hristodulidis ile Dendias Berlin Çerçevesinde Türk Kışkırtmalarını ve Eylem Koordinasyonunu Ele Aldılar” başlıkları altında verdiği haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslarda, Doğu Akdeniz ve Ege’deki Türk eylemleri konusunda birlikte hareket edilmesi ve atılacak adımlar konularını ele aldığını yazdı.

Gazete, Dendias ve Hristodulidis’in dünkü görüşmede, Türkiye’nin faaliyetlerini AB’nin gündeminde tutmaya devam etme kararlılığını ortaya koyduklarını ve gelecek hafta Berlin’de gerçekleştirilecek gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları konseyi toplantısında daha kararlı ve odaklanmış bir tutum sergileme konusunda fikir birliğine vardıklarını aktardı.

Dendias ve Hristodulidis’in, Türkiye karşısında uygulanacak yaptırımları içeren “Borrell listesinin” Dışişleri Bakanları toplantısında sunulması beklentisi içerisinde olduklarını belirten gazete, görüşme sonrasında yapılan açıklamalara da yer verdi.

Habere göre Dendias, Hristodulidis’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, AB Yüksek Komiseri Josep Borrell’in Türkiye aleyhine uygulanacak yaptırımları sunmak zorunda olduğu, Berlin’de yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına değinerek, “Türkiye’nin artan saldırganlığının AB’ye de yönelik olduğunu ve bunun sonucunda da AB’nin tepkisinin sertleşmesi gerektiğini” iddia etti.

Sözde “Türk kışkırtmalarının AB, ABD ve bölge ülkelerinin açıklamaları ile AB değerleri, uluslararası hukuk ve deniz hukukunu küçümsediği” iddiasında bulunan Dendias, gerginliği yaratanın Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmadığını savundu.

Dendias, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın sürekli işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayarak, gerekli tüm girişimleri yapmayı sürdürecekleri mesajını verdi.

Hristodulidis’in beklentisi

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, bölgedeki gelişmelerin AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğinde büyük oranda belirleyici olacağı iddiasında bulunarak, AB’nin diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye’yle de ilişkisinin “gerçek niyet olduğu zaman ödül, AB değerleri çiğnendiği zaman ise ceza şeklindeki havuç-kırbaç” temelinde olması gerektiğini öne sürdü.

Diplomaside çıkmaza girmek diye bir şey olmadığını, kararlılık ve sabır gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Hristodulidis, Mısır, İsrail ve Lübnan’la olduğu gibi, diğer bölge ülkeleriyle de deniz sınırlarının belirlenmesi yönünde, BM Deniz Hukuku Anlaşması temelinde müzakereler yapmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Gazete, Hristodulidis ve Dendias’ın açıklamalarında Kıbrıs sorununa da kısaca değindiklerini aktardı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorunu çözümü müzakerelerinin KKTC’deki seçimlerin ardından, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına hazır oldukları iddiasında bulunarak, mevcut kabul edilemez durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağını ifade etti.

Dendias ise, ülkesinin, Kıbrıs sorununun, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu çerçevesindeki çözüm çabalarında yer almaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, 10:15