Amerikan rüyasının sonu

Hollywood'da Coronavirüs’ün de etkisiyle evsiz sayısı 66 bine çıktı, suç oranı arttı. Ünlü isimler tek tek eğlence sektörünün merkezini terk etmeye başladı. Şöhret olma hayaliyle Hollywood'a gidenlerin yasadığı evsiz kampları, Amerikan rüyası hüsranla sonuçlanmış birçok kişiyi barındırıyordu. Buna Coronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler eklenince bölgede evsiz sayısı 66 bine çıktı. Bunların 8 bin 250'si, son 1 yılda sokakta kalmaya başladı. Artık milyonlarca dolarlık evlerin hemen yanında evsizler yaşıyor.

Saldırılar arttı

Bir zamanlar şöhretlerin gezdiği kaldırımlarda artık evsiz çadırları var. Evsizlerden kaynaklanan saldırı olayları arttı. Kadınlar saldırıya uğruyor, bölge sakinleri evlerinin bahçesinde evsizlerle karşılaşıyor. Bu durum, Hollywood'da tersine göç başlattı. Bölge sakinleri artık kenti terk ediyor.

1977 yapımı Hulk dizisinde başrolü oynayan Lou Ferrigno, Hollywood'u terk edenler arasında.

2 kez Oscar'a aday gösterilen senarist Renee Taylor da giden isimlerden. Yunan vatandaşı olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson artık Avrupa'da kalacaklarını açıkladı. Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman sadece film çekmek için Hollywood'a gidiyor. Milyarder Elon Musk, Hollywood'daki evini satıp Teksas'a yerleşti.