İç açıcı bir tablo çizmedi

Başbakan Ersin Tatar, belirsiz bir dönemden geçildiğini ancak bu süreçte istihdamın korunması için özel sektöre önemli katkılar yapıldığını söyledi.

Tatar, pandeminin ne kadar süreceğinin bilinmediğini ancak ekonomiyi korumak zorunda olduklarını da belirterek, bu yönde bazı kararlar aldıklarını kaydetti.

Başbakan Tatar, Ekonomik Üst Kurulu kabulde yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisinde sürdürülebilir bir yapıyı ayakta tutmak için hep birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.

Pandemi dönemindeki olağanüstü koşullarda özel bir takım karar ve tedbirlerle ülkeyi yönetmek için çalıştıklarını kaydeden Başbakan Tatar, kamu yatırımlarının devam ettiğini ve sağlığın getirdiği bir takım ek külfet bulunduğuna işaret etti.

Tatar “Günde iki binden fazla test yapılıyor. Bunların bir maliyeti vardır. Bu süreçte normalleşmeyi beklerken ülkeye gelen turist sayısında hala daha eski seviyelerine gelmediğini görüyoruz. Öğrenci akışının Eylül’den sonra nasıl gelişeceğini sadece tahmin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir takım belirsizlikler içinde ülke yönetimini sürdürmekteyiz” dedi.

Dövizde yaşanan yükselişe de işaret eden Başbakan Tatar, beklenmedik dış etkenlerden KKTC ekonomisinin etkilendiğini ifade etti.

Pandeminin ne kadar süreceğini kimsenin öngörmediğini kaydeden Tatar, önce sağlık diyerek, bütçeden önemli kaynakları Sağlık Bakanlığı’na aktardıklarını hatırlattı.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökborü, Kıbrıs Türk otelcileri Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga hazır bulundu.

İş kadınları ile de görüştü

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Hükümetin elindeki imkânlarla ülkeyi yönettiğini söyleyen Tatar, pandeminin, ekonomik yaşamda yarattığı sorunlara işaret etti. Tatar, sorunlara rağmen, normalleşme sürecinde atılan adımların ekonomide hareketliliği sağladığını söyledi.

2021 yılı için bütçe çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tatar, bütçe açığı konusunda Türkiye ile görüşmelerin başladığını belirtti. Tatar, esnafın ve iş dünyasının ihtiyaçları ve kayıplarına yönelik kaynak çıkışının şart olduğunu söyledi.

“Bu saatten sonra kapatma söz konusu olamaz” diyen Tatar, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, tedbirler alınarak sürecin yönetileceğini söyledi.

Şu anda ağır hasta yok

Hastanede Covid-19 hastalarına yönelik özellikle ağır hastalar için 100’den fazla yatak bulunduğunu dile getiren Tatar, ülkede şu an için ağır hasta bulunmadığını söyledi.

Candemir: Pandemi ekonomiyi olumsuz etkiledi

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, derneklerin ve örgütlülüğün topluma kazandırdıklarının önemine işaret etti.

Pandeminin tüm dünyada ve KKTC’de ekonomiyi olumsuz etkilediğini, ne zaman normale dönüleceğinin bilinmediğini söyleyen Candemir, iş dünyasının rahatlatılması ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.