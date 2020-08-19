Şenlik düzenleniyor

Mağusa Kale Lions Kulübü, spor şenliği düzenliyor. Mağusa Kale Lions Kulübü, İskele Sahil Lions Kulübü 100.yıl Mehmetçik Karpaz Lions Derneği işbirliğinde beşinci kez düzenlenecek olan spor şenliği U10 dostluk turnuvası ile ilgili detaylar bilgiler Gazimağusa Eziç’te yapılan basın toplantısında açıklandı.

4 takım yer alacak

Spor şenliği U10 dostluk turnuvası ile ilgili organizasyon direktörü Okan Erdoğdu tarafından teknik toplantıda bilgilendirilerek, kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. 20 Ağustos Perşembe akşamı 18:00-20:00 saatleri arasında Gazimağusa Karakol İlkokulu halı sahasında yapılacak 5.Geleneksel Minikler Halı Saha Spor Şenliği, U10 dostluk turnuvasında Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol, 1461 İskele Trabzon’dan oluşan dört takım yer alıyor. Spor şenliği dostluk trunuvasında minik sporcular yeteneklerini sergilemem fırsatı bulacağı organizasyonda tüm takımlar şampiyon sloganı ile gerçekleştirilecek. 5.Geleneksel Minikler Spor Şenliği Dostluk Turnuvası’nda karşılaşmaların ardından düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar ve katılım belgeleri katkı koyanlara plaketler, Lions kulüpleri başkanları ve yöneticiler tarafından verilecek.