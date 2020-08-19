İbret verici bir olay

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi, 53 yaşında, 2 çocuk babası diplomat Rodger Davies, 46 yıl önce bugün, 19 Ağustos 1974 günü Rumlar tarafından katledilmişti.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtında ABD’yi Türkiye’nin yanında yer almaktan sorumlu tutan Rumların yaptığı Amerika karşıtı gösteriler esnasında, Büyükelçi Davies

EOKA-B üyesi olduğu tahmin edilen kişilerin elçilik binasına açtığı ateşle hayatını kaybetmişti.

Davies’in cenazesi 21 Ağustos 1974 günü, dönemin ABD Başkanı Gerald Ford ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger tarafından Andrews Askeri üssünde karşılanmış ve doğum yeri California’da toprağa verilmişti.

Üç yıl boyunca suikast ile ilgili bir soruşturma başlatmayan Rum yönetimi, 1977’de yeni Başkan Carter ile ilişkileri düzeltmek için kimlikleri TV görüntülerinden belirlenen 6 EOKA-B üyesini siyasi olduğu düşünülen bir tavırla gözaltına aldı.

Tutuklanan 6 EOKA-B üyesinden 4’ü delil yetersizliğinden mahkemece serbest bırakılırken, 2 sanık “ateşli silahla gösteri yapma” suçunu kabul ederek indirilmiş, birkaç aylık hapis cezası almıştı.

ABD Kongresindeki İstihbarat Komisyonuna ifade veren CIA yetkilileri, suikasttan birkaç saat sonra katillerin kimliklerinin bilindiğini, ancak Rum polisi içinde bulunan EOKA-B işbirlikçilerinin delil dosyalarını yok ettiklerini, bazı görgü tanıklarının tehdit edilerek ifade vermekten caydırıldıklarını vurguladı.

Suikast esnasında Büyükelçi Davies’in yardımına koşan asistanı, Kıbrıs vatandaşı Antionette Varnavas kurşunlarla hayatını kaybetmişti.