Cenevre’ye hazırlık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cenevre’de gerçekleştirilecek olan gayriresmi 5+1 konferansın ön hazırlıklarını yapmak amacıyla dün adaya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 14.30’da Jane Holl Lute’u kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Tatar’ın, Kıbrıs Türk tarafının adil, gerçekçi ve sürdürebilir bir uzlaşı için ortaya koyduğu iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde iş birliğine dayalı vizyonu görüşülecek. Doğruyol, görüşmede, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi toplantı programının ve detayların da ayrıntılı şekilde ele alınacağını da ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıslı Türk ve Rum müzakerecilerle de bir araya gelecek olan Lute, yarın adadan ayrılacak.