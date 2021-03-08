Yasağa rağmen 33’ü sokağa çıktı

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulamada olan kısıtlamalar sıkı bir şekilde denetleniyor.

Ülke genelinde önceki gün geceden sabaha kadar gerçekleştirilen kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 33 kişi tespit edildi. Kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu belirlendi. Kuralları ihlal eden 34 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Sakin bir gündü

Tam kapanmanın uygulandığı dün de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Eczane, benzin istasyonları ve fırınlar dışında tüm işletmeler kapalı olurken, vatandaşların çoğunlukla kurallara uyduğu görüldü. Pazar günü sakin geçerken, kontrollerin gece geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.