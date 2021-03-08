Yasağa rağmen 33’ü sokağa çıktı

Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uymayan 34 kişi tespit edildi

Yasağa rağmen 33’ü sokağa çıktı
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Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulamada olan kısıtlamalar sıkı bir şekilde denetleniyor.  
Ülke genelinde önceki gün geceden sabaha kadar gerçekleştirilen kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 33 kişi tespit edildi. Kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu belirlendi. Kuralları ihlal eden 34 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Sakin bir gündü
Tam kapanmanın uygulandığı dün de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Eczane, benzin istasyonları ve fırınlar dışında tüm işletmeler kapalı olurken, vatandaşların çoğunlukla kurallara uyduğu görüldü. Pazar günü sakin geçerken, kontrollerin gece geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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