Tedavi altında

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt- Kalkanlı anayolu üzerinde ailesi narenciye kesimi yaparken oyun oynayan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören, 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyudan Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tören, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tören tedavi altına alınırken, kuyunun sahibi olan ve kapağını açık bıraktığı belirtilen M.K.(E-59) ihmal suçlamasıyla gözaltına alındı. Çocuğun ağır yaralandığı, yoğum bakımda olduğu bilgisi elde edildi.

Yoğun bakımda

Elde edilen bilgilere göre; Hasan Hüseyin Tören dün saat 11.00 sıralarında Güzelyurt-Kalkanlı arasında bulunan narenciye bahçesi içerisindeki kuyuya düştü. Oyun oynadığı esnada kapağı açık bırakılan çocuğu kurtarmak için ekipler seferber oldu. Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kuyudan yaralı olarak çıkarılan Tören, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kuyunun sahibi olan M.K, ihmalkârlık sonucu yaralanmaya sebep olma suçlamasıyla gözaltına alındı. Çocuğun ağır yaralandığı, yoğum bakımda olduğu bilgisi elde edilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022, 11:18