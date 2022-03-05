Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren casinolarda sahte parayla oyun oynadığı tespit edilerek tutuklanan Kırgızistan uyruklu Nurbek Turdumanbetov hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Zanlının gittiği casinolardaki güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Mart 2022 saat 01.00 sıralarında Girne’de bir casinoya müşteri olarak giden zanlının, kasa görevlisine her biri 50’lik banknotlar şeklinde 450 dolar sahte para verip, oyun fişi aldığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, kaldığı otel odasında arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada 43 adet 50'lik ve 14 adet 100'lük banknotlardan oluşan toplam 3 bin 550 sahte dolar daha bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, bulunan paraların PGM Sahtecilik Şubesi’nde incelendiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının Girne’de bir gün içerisinde iki casinoya gittiğini, 2 iş yerindeki güvenlik kameralarının inceleneceğini ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.