Ömer KADİROĞLU
Tatil yapmak için KKTC’ye gelen Sabit Tairov, Girne Arapköy Göleti’nde balık avladığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek feci şekilde yaralandı. Tairov, Yakın Doğu Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından özel ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi.
Verilen bilgiye göre; 67 yaşındaki Sabit Tairov Yakın Doğu Hastanesine kaldırılmasının ardından ileri tedavi için özel ambulans uçak ile İstanbul Liv Hospital Hastanesine gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Tatil kâbus oldu
Tatil için KKTC’ye gelen ve balık avlarken Arapköy Göleti’nde düşerek feci şekilde yaralanan 67 yaşındaki Tairov ambulans uçakla İstanbul’a gönderildi
Ömer KADİROĞLU
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