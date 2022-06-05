Tatil kâbus oldu

Ömer KADİROĞLU

Tatil yapmak için KKTC’ye gelen Sabit Tairov, Girne Arapköy Göleti’nde balık avladığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek feci şekilde yaralandı. Tairov, Yakın Doğu Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından özel ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi.

Verilen bilgiye göre; 67 yaşındaki Sabit Tairov Yakın Doğu Hastanesine kaldırılmasının ardından ileri tedavi için özel ambulans uçak ile İstanbul Liv Hospital Hastanesine gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

