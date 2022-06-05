Rahat geçiş sağlanacak

Başbakan Ünal Üstel, kara sınır kapılarında başlattığı incelemeler kapsamında dün Güzelyurt ve Lefke bölgesinde bulunan kapıları ziyaret etti. Başbakan Üstel, kara sınır kapılarındaki eksikliklerin giderilerek, rahat geçiş imkânı sağlanacağını açıkladı.

Başbakan Üstel, ileriki günlerde Ekonomik Örgütler Platformu ile bir araya gelerek kara sınır kapılarının yenilenmesi, daha güncel ve daha çağdaş bir hale getirilip rahat geçiş ortamının sağlanabilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirterek, bu çalışmaları önümüzdeki hafta masaya yatıracaklarını söyledi.

Ekonomik Örgütler Platformu ile kapılardaki değişikliklerin yapılması için bir protokol imzalayacaklarını da anımsatan Başbakan, “Bizim kendi iş insanımız, kendi iş çevremiz ile kara sınır kapılarındaki sorunları hep birlikte gidereceğiz” dedi.

Başbakan’a kimler eşlik etti?

Başbakan Üstel’e, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, sınır kapılarının sorunlarını çözmek için kurulan komitede yer alan UBP Lefkoşa Milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Alişan Şan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zayıfer ile bürokratlar eşlik etti.

Başbakan Üstel, bu çerçevede, ilk olarak Bostancı Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Başbakan Üstel, burada Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zayıfer’den sınır kapısında yaşanan sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda bilgiler aldı.

Yapacaklarını ifade eden Başbakan Üstel, ardından Lefke İlçesindeki Aplıç kapısına geçti.

Aplıç kapısında da sıkıntılar gördüklerini kaydeden Başbakan Üstel, “Tüm bunları ilgili arkadaşlarımız bir tutanak şeklinde tuttular, ileriki günler de bu sorunları masaya yatıracağız” dedi.

Son olarak Yeşilırmak Sınır Kapısı’nı ziyaret ettiklerini dile getiren Başbakan Ünal Üstel, aldıkları bilgiler ışığında kapıdan günde 600 civarında bir giriş çıkışın olduğunu ve bu kapıda da eksikliklerin tespit edildiğini söyledi.



“Gölge etmeyin yeter”

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, “Meclis kürsüsünden Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’ın hedef alındığını, tarihi gerçeklerin saptırılarak Türkiye’nin Kıbrıs’taki varoluş mücadelesine verdiği desteğin yok sayılmaya çalışıldığını” belirterek, “Bunu esefle kınıyorum. Kıbrıs Türkü ve Türkiye bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır” dedi.

Başbakan Üstel, “’Kıbrıs Türkü olmasa Türkiye burada olamazdı’ demek yıllardır birlikte yürütülen ulusal davayı yok saymaktır. Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığı önemlidir verilen mücadelenin olmazsa olmazıdır” diyerek, “Bu davaya inanmayanlar gölge etmeye kalkmasınlar. Herkesi daha sorumlu hareket etmeye bir kez daha davet ediyorum” dedi.

İki ülke arasında tarihten gelen “derin ve kopmaz bağlar” olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın KKTC’deki yapısal sorunların çözümünü, sürdürülebilir ekonomik yapı oluşturulmasını, halkın refah ve mutluluğunun korunmasını hedeflediğini de yineledi.

Başbakan Üstel, dünyada yaşanan gelişmeler sonrasında her geçen gün biraz daha fazla hissedilen ekonomik krizin halkı etkilememesi için bu zor dönemde hükümetin sorumluluk alarak, uğraş vermekte olduğunu belirterek, “Günümüz koşullarında ülkede birlik ve beraberliğin önemine sürekli vurgu yapan bir siyasetçi olarak, muhalefeti daha sorumlu davranmaya ve birlikte hareket etmeye davet etmiştim. Ama üzülerek görüyorum ki; muhalefet sorumlu davranmak yerine suni gündemler yaratma peşinde koşmaya, gerçekleri saptırmaya çalışıyor. KKTC ile Türkiye arasındaki işbirliği ve dayanışmayı hedef alıyor” dedi.