Kara kapıları kurtarıcı oldu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Lokmacı kapısı dün yine ciddi bir yoğunluk yaşadı. Güneyden, kuzeye geçen çok sayıda yabancı turist tarihi Arasta çarşısını ziyaret etti.

Tarihi yerlerin fotoğraflarını çeken turistler; çarşının yanı sıra Büyük Han, Selimiye Camii ve Sarayönü civarındaki lokanta ile cafe’lerde güzel vakit geçirdi.

Bu durumdan memnun olan esnaf, sınır kapılarından geçişlerin kolaylaştırılması için yetkililerin etkin önlem almasını istedi. Lokmacı kapısında bazen tek muhaceret memurunun görev yapması nedeniyle turistlerin dakikalarca sırada beklemek zorunda bırakılmasını üzüntüyle karşılayan esnaf “ekmek kapımızın önemsenmesini ve geçişlerin kolaylaştırılmasını istiyoruz” dedi.

Lefkoşa’nın Metehan Sınır Kapısı da dün ciddi bir yoğunluk yaşadı. Kuzeye geçmek isteyen Güney Kıbrıs plakalı araçların öğle saatlerinde iki kilometreyi bulan kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi.