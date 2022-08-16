Cesur adım

Suna ERDEN

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yıllardır konuşulan, fakat gelmiş geçmiş hükümetler tarafından bir türlü üstüne gidilmeyen önemli bir konuda cesur adımlar atarak büyük takdir topladı. Öztürkler; Polis Genel Müdürlüğüne verilen resmi talimatla, organize suç örgütleri, sanal bahis çeteleri ve çeşitli suçlarla adı anılan 70’den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’ye girişi yasakladı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; ülkeye girişi yasaklanan isimler arasında adı organize suç örgütleriyle anılan, Sarallar, Söylemezler ve Ulucanlar’ın yanı sıra; yasa dışı bahis suçlamasıyla Türkiye’de ceza alan Veysel Şahin gibi önemli isimler de yer alıyor.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, göreve gelir gelmez ülkede kamu huzuru ve güvenliği için sakıncalı kişilerin deport edilmesi yönünde Polis ve Güvenlik Kuvvetleri komutanlığıyla birlikte çalıştıklarını açıklamış, bu konuda hassas olduğunu birçok kez dile getirmiş, kısa bir süre önce Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Mark Buddle’in, KKTC’den deport edilmesini sağlamıştı.

Türk polisiyle işbirliği

Ziya Öztürkler’in ilgilendiği konulardan biri de Türkiye polisi ile KKTC polisi arasında ‘suç bilgilerinin elektronik ortamda’ paylaşılması.

Türkiye, 3 yıl kadar önce ‘geçmişte suç işleyip ceza görenler’ dahil olmak üzere tüm sabıkalı kişilerin isimlerini kayıt altına almış ve KKTC makamlarına da aynı işlem için harekete geçilmesini önermişti.

Bu uygulamanın başlatılması halinde; geçmişte ağır suç işleyenlerin, cezasını çekmiş olsa dahi KKTC’ye girişleri engellenecekti.

Yıllarca geciktirilen bu uygulamanın önümüzdeki günlerde devreye girmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 10:19