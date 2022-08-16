Hesabı tutmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çaldığı bisikletleri facebook üzerinden satan ve son satışında suçüstü yakalanan zanlı Bülent Esatoğlu, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Canberk Sağer, zanlının Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bir apartman önünden 4 ile 5 Ağustos tarihlerinde 4 bin TL değerinde olan bisiklet çaldığını ve bisikleti facebook üzerinden satışını yapacağının öğrenilmesine müteakip, zanlının satış yaptığı esnada suçüstü yakalandığını açıkladı.

Yapılan soruşturma neticesinde zanlının, 2 bisikleti çalarak sattığının belirlendiğini bildiren polis, tahkikatın bittiğini ifade etti ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, lehinde, 40 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.