Üretim tehlikede

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, tarımsal ilaç, mazot ve elektrik fiyatlarının büyük artış gösterdiğini söyledi. Kuyularda su kalmadığını ifade eden Halkseven, üretimin tehlikede olduğunu belirtti.

Halkseven, tv2020’de yayınlanan Halk Meclisi programının Beyarmudu köyünde yayınlanan programına katılarak patates üretiminde yaşanan sıkıntıları ve bölgenin sorunlarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgede yeraltı sularının bitmek üzere olduğunu ifade eden Halkseven, üretimin zorlaştığını girdi maliyetleri, elektrik ve mazot gibi maliyetlerin üretimi zorladığını ifade etti.

Maliyetler yükseldi

Pandemi ile birlikte yaşanan sorunların daha da büyüdüğünü ifade eden Halkseven, devletten aldıkları desteğin artan maliyetler karşısında bir artısının olmadığını belirtti. Kıbrıs Türk Patates üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti:

“Patates üreticileri olarak başkan olduğum günden bu yana geçen 4 yıllık sürede büyük büyük sorunlarla karşılaştık. Büyük çabaları göstererek bazı sorunları aştık. En önemlisi de ülkede bir parmak patates sanayisi vardır. 3 bin ton yıllık patates bu fabrikada işleniyor. Bunun katma değeri çok büyüktür. Hem sofralık patatesin önünü açtık hem de ithalatın bir kısmını durdurmuş olduk. Gönül ister ki bu fabrika gibi bir fabrika daha açılsın ve üretime teşvik edilsin. Her zaman sorunlarla karşılaştık ve dönem dönem zarar ettik. Pandemi döneminde 2,5 TL’ye mal ettiğimiz patatesi 1,70’e verdik ve buna rağmen yılmadan üretime devam ettik. Şu anda en büyük sorun akaryakıt, elektrik ve gübre girdileridir. Bunlar gerçekten bize büyük külfet oluyor. 2021 yılının Ocak ayında patates ekimine hazırlanırken bir torba taban gübresi 155 TL iken, bugün 700 TL oldu. Maalesef şu anda da patates için taban gübresi eksikliği vardır.”

Giderlerin arasında akaryakıtın önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Hakseven şunları dile getirdi:

“İlaç fiyatları tavan yaptı ve üretici her gün sıkıntıya girmeye devam ediyor. Bir yıl önce 5 TL olan mazot fiyatı bugün 23.99 lira oldu. Devletten aldığımız 150 TL katkı ile 30 litre mazot alırken bugün 300 lira olan katkı ile 12 litre mazot alıyoruz. Bunlara rağmen üretime devam ediyoruz.”

Sular tuzlandı, üretimden kopuyoruz

Yer altı sularının tuzlanmasından da dert yanan Hakseven, “Bundan üç yıl önce Köprü barajı doldu ve o dönemin bakanlarına ve elçiliğe gittik. Ben bütün kazıları ve emici kuyuları ve kanalları bedava yapacağımı söyleyerek bilirkişi talep ettik. Su Dairesi’nden biri geldi ancak yapılmadı. Bu su uçtu gitti ve bir litre dâhil yeraltı sularına faydası olmadı” dedi.

Hakseven açıklamalarına şöyle devam etti:

“Üretim yapılmazsa bu ülkede ayaklarımız üzerinde nasıl duracağız? Mademki ithal kullanacağız biz üreticileri de bir yerlere işe alsınlar üretmekten vazgeçelim. Üreticilerin dayanacak gücü kalmadı. Bu yıl yaklaşık 2 bin ton üretimde düşüş oldu. Şu anda Rum tarafına patates satışımız yoktur. Bölgede 4 tane barajımız var ve yıllardan beridir ıslah edilmesi için mücadele etsek de hiçbir çalışma yapılmadı. Zamanında toprak komisyonu toprak dağıtırken İncirli köyünün barajı içerisinden de toprak verildi.

Üretimden artık kopuyoruz. Türkiye’den gelen su bizim bölgeye gelmesi hala imkânsız gibi görünüyor. 6-7 ton su çıkaran kuyularımız 2 ton su çıkarmaya başladı. Gerçek anlamda ileriki yıllarda bu süreç böyle devam ederse üretim diye bir şey kalmayacak.”