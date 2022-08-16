Hayati tehlikesi yok

Gönyeli- Yenikent’te dün akşam meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki yaya Hamza Hamza yaralandı. Kaza, 27 yaşındaki Mehmet Tosun’un dikkatsizce seyretmesi ve yönetimindeki otomobille yaya geçidinde yürüyen Hamza’ya çarpması sonucu gerçekleşti. Yaralanan Pakistan uyruklu Hamza Hamza hastanede kontrol altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 20.00 raddelerinde Gönyel’de Rahat Sokak üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki HZ 832 plakalı otomobille seyreden Mehmet Tosun, Rahat Sokak yol kavşağı geldiğinde dikkatsizce sağa dönüşe geçti. Sürücü bu esnada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Pakistan uyruklu Hamza Hamza’ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.