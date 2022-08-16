Daha çok kapı artık şart oldu

Abdullah SUİÇMEZ

Güney Kıbrıs’ta Meryem Ana yortusu nedeniyle resmi tatil yapılırken, yüzlerce Rum gezmek ve alışveriş yapmak için Kuzey Kıbrıs’a akın etti. Giriş yoğunluğunun artması nedeniyle sınır kapılarında izdahan yaşandı; uzun araç kuyrukları oluştu. Saatlerce sınır kapılarında bekleyenler sürekli aynı sorunu yaşadıkları için dert yanarken, Metehan ve Lokmacı kapılarında bilindik manzaralar ortaya çıktı.

Araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan kapısında saatlerce kuyrukta bekleyenlerin çilesine havanın sıcak olması da eklenince büyük bir sıkıntı yaşandı. Personel ve altyapı yetersizliğinden dolayı sınır kapısında oluşan uzun trafik hem ülkeye gelenleri hem de az personelle işlem yapan muhaceret görevlilerini zora soktu.

Herkes şikayetçi

Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’ya açılan Lokmacı kapısında da insan kuyruğu oluştu. Yaya geçişlerinin yapıldığı kapıda sıcakta uzun süre bekleyenler isyan ederken, Arasta esnafı da yetkililerin iyileştirme yapacaklarını açıklamalarına rağmen adım atmamasını eleştirdi. Esnaf, ülke ekonomisine büyük bir katkıları olan sınır kapılarında altyapı ve iyileştirme çalışmaları yapılacağına dair geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaların havada kaldığını dile getirdi. Esnaf, “Her zaman yapacağız, halledeceğiz diyorlar ama her şey lafta kalıyor. Devlet dairelerine personel yığacaklarına sınır kapılarındaki muhaceret görevlilerinin sayısını artırsınlar. Altyapı ve iyileştirme için artık adım atsınlar” dedi. Çarşı esnafı, ayrıca yeni sınır kapılarının açılmasının vaktinin geldiğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 10:18