Son bir kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Derinya bölgesinde bulunan bir mandıradan 3 adet keçi çaldıkları esnada bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilen, bu nedenle aldıkları hayvanları araçtan atarak kayıplara karışan zanlılardan 2 kişi daha yakalandı. İlk etapta tutuklanan 17 yaşındaki A.U’nin (E) ardından Murat Yeni ve Sedat Aslan da gözaltına alındı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, zanlıların 11 Ağustos 2022 tarihinde, saat 21.50’de, Ş.A.’ya ait mandıraya giderek, 3 adet keçiyi sirkat edip, Sedat Aslan’ın aracının arka koltuğuna koyduklarını söyledi. Bölgedeki vatandaşların durumu fark ettiğini, polisi arayacaklarını söylediklerini aktaran Özbilen, zanlıların keçileri de araçtan atarak hızla kaçtığını anlattı. Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlıların tespit edildiğini anlattı.

Olayda kullanılan aracın bulunduğunu belirten polis, arka koltukta keçi tüyleri tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını ve mesele kapsamında aranmakta olan bir kişinin olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 4 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.