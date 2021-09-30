Cezaevine gönderildi

Güzelyurt -Lefke anayolu üzerinde kaldığı öğrenci yurduna yaya olarak giden Abdullah Keskin’e (22) çarparak ölümüne neden olan Hasan Mehmet Yılmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kazanın ardından tutuklanan zanlı Yılmaz dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın 26 Eylül 2021 tarihinde saat 00.05 sıralarında Güzelyurt-Lefke anayolu Cengiz Topel Hastane Kavşağı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, NH 233 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyreden Yılmaz’ın aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolu yaya olarak geçmeye çalışan Abdullah Keskin’e çarparak, yaklaşık 29 metre ileriye doğru savrulmasına neden olduğunu belirtti.

Polis memuru, kaza sonucu Keskin’in almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderdi.

Siirt’ten umutlarla gelmişti

Bu arada Türkiye’nin Siirt ilinden üniversite okumak için KKTC’ye gelen ancak kaza sonucu yaşamını yitiren Lefke Avrupa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Abdullah Keskin’in cenazesi memleketine gönderildi.