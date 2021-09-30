Kalp krizi şüphesi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında 62 yaşındaki Ali Barışer hayatını kaybetti.

Kaza, Barışer’in yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi, kaldırıma çarptıktan sonra havalanarak park halindeki başka bir aracın üzerine düşmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Barışer’in direksiyon başında ani bir rahatsızlık geçirmiş olabileceği ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Evli ve 2 çocuk babası Barışer’in ölümü sevenlerini üzdü.

Barışer’in ölümüyle son 28 günde trafik kazası nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 6’ya yükseldi.

Park halindeki aracın üzerine uçtu

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 17.30 sıralarında Abant Sokak üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki PF 970 plaka araçla Sincan Sokak yol kavşağına doğru seyreden Ali Barışer, süratli ve dikkatsiz bir şekilde kavşakta durmadan karşıya geçti.

Ali Barışer, bu esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından havalandıktan sonra park halinde bulunan JF 683 plakalı aracın ön kaputunun üzerine düştü.

Kaza sonucu Ali Barışer, olay yerinde yaşamını yitirirken, JF 683 plakalı araçta kimsenin olmaması başka bir can kaybını önledi.

Ani rahatsızlık geçirme ihtimali var

Barışer’in, direksiyon başında ani bir rahatsızlık geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bu yönde de soruşturma yapıldığı belirtildi. Yapılacak otopsiden sonra durumun netleşeceği belirtildi.

Barışer’in kısa bir süre önce beyin kanaması geçirdiği ve ameliyat olduğu da öğrenildi.

Kaza yerine akın eden Barışer’in komşuları, “Asla sürat yapmazdı. Çok dikkatli araç kullanırdı. Büyük ihtimal rahatsızlık geçirmesi sonucu bu kazayı yaptı” şeklinde konuştu.

Emekliliğinin keyfini çıkaramadı

Gazimağusa’nın sevilen simalarından olan Barışer, sıkı bir Mağusa Türk Gücü taraftarıydı.

Geride 2 evlat ile torunlarını bırakan Barışer’in, 2 yıl önce sigortadan emekli olduğu öğrenildi.