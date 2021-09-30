İhtiyaçlı öğrencileri sevindirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, Cumhuriyet Meclisindeki çalışmaları kadar sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığı ile de takdir topluyor. Sadece İskele bölgesini değil ülkenin tüm ilçelerini gezen, halkla iç içe olan Öztürk, toplumun sorunlarının çözümü adına vatandaşın Meclis’teki sesi oluyor. Yasemin Öztürk geçtiğimiz günlerde eşi Muhammed Öztürk ile birlikte İskele bölgesindeki bazı okulları ziyaret ederek, ihtiyaçlı öğrenciler için ayakkabı ve İngilizce ders kitabı bağışında bulundu. Mehmetçik, Kumyalı, Ziyamet ve Dipkarpaz İlkokullarını ayrı ayrı ziyaret eden, öğretmen ve okul yöneticileri ile görüşen Öztürk, ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılması için 30 çift ayakkabı, 78 adet de İngilizce ders kitabını yetkililere teslim etti.

Yaptığı yardımları bugüne kadar kamuoyu ile paylaşmadığını ifade eden Öztürk, “Eğitime yapılan her yardım her katkı örnek olması açısından paylaşılmalı. Ülkenin farklı bölgelerini geziyorum ve gerçekten bir ayakkabıya bir kitaba ihtiyacı olan öğrenciler bulunduğunu öğreniyorum. Bu sorun toplumsal duyarlılıkla aşılabilir. Bu nedenle durumu iyi olan herkesin eğitim gören yavrularımıza destek olması gerekiyor” dedi.