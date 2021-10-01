İsim gizleniyor

Birleşmiş Milletler’in (BM), özel temsilci atanması konusunda “pes dediği” ve Türk tarafının fikir değiştirmesinin ardından ortaya çıkan soruna çözüm bulmasının şimdilik zayıf görüldüğü iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “BM’ye Pes Dedirttiler-Türk Caymasından Sonra Yeni Temsilci Atanmasına İlişkin Üçlü Uzlaşma Havaya Uçtu” başlıklı haberinde BM’nin, teslim olduğunun ve Türk tarafının “fikir değiştirmesinin” ardından Genel Sekreter’in temsilci atamasıyla ortaya çıkan soruna çözüm bulmasının şimdilik zayıf görüldüğünü yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile liderler arasında geçtiğimiz pazartesi gerçekleştirilen yemek sonrasındaki imajın, özel temsilci atanması konusunda açıklama yapılmasının an meselesi olduğu ve bazı ufak ayrıntıların kaldığını yazan gazete, yemeğin ardından geçen iki 24 saatlik süreden sonra BM’den, “BM Genel Sekreteri’nin yeni temsilci atanması açıklamasının ne zaman yapılacağının bilinmediğine” dair bir açıklamanın geldiğine dikkati çekti.

Habere göre BM Sözcüsü geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada açıklayacak bir şeyin olmadığını söylerken dünkü açıklamasında ilgili sorunun sorulması üzerine bu konuda bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Gazete, BM Sözcüsünün böylelikle tüm olaya “gizem izi” bıraktığını yazdı.

Gazete, pazartesi günü üzerinde anlaşmaya varılan noktanın (Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklaması da öyleydi) BM Genel Sekreteri’nin ertesi gün “özel temsilci” veya “temsilci” atayacağı şeklinde olduğunu belirtti.

Ankara’nın varılan anlaşmayı bozmak için harekete geçtiğini iddia eden gazete, Ankara’nın, BM Genel Sekreteri’nin “şahsi temsilci” ataması, bir diğer deyişle rolünün Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilişkili olmamasını istediğini, ayrıca Kıbrıs sorununun çözüm zeminine ilişkin yeni bir karar talep ederek Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunması için BM Genel Sekreteri’ne baskı yaptığını da ileri sürdü.