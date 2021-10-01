Beyzade ÜNALMIŞ

China Bazaar Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, bu akşamki maçın reaksiyon adına önemli olduğunu söyledi.

Başkent temsilcisi CB Gençlik Gücü’nde Pazartesi günü Kemal Yürekli’den boşalan teknik adamlık koltuğuna gelen Niyazi Göksun bu akşam oynanacak olan Çetinkaya maçı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Takımın hazırlık maçlarındaki görüntüsünün ilk iki haftaya yansımadığını belirterek, özgüven ve reaksiyon adına Çetinkaya maçının fırsat maçı olduğunu söyledi.

İyi başlangıç yapılmadı

Lige başlangıç adına takımın iyi giriş yapmadığını ifade eden CB Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, hem kötü başlangıcın hem de önemli sakatlıkların özgüven adına takımı etkilediğini ifade etti.

Özgüven kazanmalıyız

Kadro kalitesi olarak takımın son derece iyi olduğunu belirten Göksun, mental anlamda da Pazartesinden itibaren takımda yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Birkaç oyuncuda alınan sonuçların ardından özgüven kaybı olduğunu bunu da gözlemlediğini belirten CB Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, Çetinkaya maçının öncesini çok iyi değerlendirip zorlu maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

4 antrenmanla hazırlandık

Mental olarak maç öncesi iyi duruma gelmek için çalıştıklarını da söyleyen Göksun, 4 idmanla bu akşam oynayacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını belirterek, hedeflerinin galip gelerek özgüven kazanmak olduğunun altını çizdi.